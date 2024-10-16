Захарова раскрыла цель НАТО на Кавказе

Цель активности НАТО на Кавказе — превратить регион в арену противостояния с Россией. Такое заявление сделала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее процитировало РИА «Новости» .

«Активность НАТОвцев, будь то азербайджанское направление, будь то армянское направление, сводится к одному — превратить Южный Кавказ в еще одну арену противостояния с Россией, столкнуть страны региона, а после этого… получить свою выгоду», — заявила дипломат.

Россия исходит из того, что решения на Кавказе должны приниматься «регионалами» без вмешательства извне.

Власти Азербайджана отказались участвовать в антироссийской санкционной кампании. Президент Ильхам Алиев заявил, что республика поддерживает территориальную целостность стран, но не будет вводить санкции против РФ.