Захарова назвала неожиданной новость о награждении орденом

Награждение орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени оказалось полной неожиданностью для официального представителя МИД Марии Захаровой. Она рассказала 360.ru, что узнала новость о получении знака отличия после брифинга.

«Представляете, только сейчас закончился брифинг, который длился три с половиной часа. И вот уставшая, но непобежденная, возвращаюсь… только захожу в кабинет — и тут такая новость. Это невероятно», — отметила дипломат.

Она выразила слова благодарности президенту Владимиру Путину и пообещала и дальше служить на благо страны.

«Конечно, я благодарна за такую высочайшую оценку. Что я могу сказать? Служу России и Родине моей любимой», — подчеркнула Захарова.

Ранее глава государства наградил орденом Святого апостола Андрея Первозванного министра иностранных дел Сергея Лаврова. Знак отличия дипломату вручили за заслуги перед Отечеством, многолетнюю работу, а также за разработку и реализацию внешнеполитического курса России.