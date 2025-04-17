Захарова назвала неожиданной новость о награждении орденом
Захарова поблагодарила Путина за орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Награждение орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени оказалось полной неожиданностью для официального представителя МИД Марии Захаровой. Она рассказала 360.ru, что узнала новость о получении знака отличия после брифинга.
«Представляете, только сейчас закончился брифинг, который длился три с половиной часа. И вот уставшая, но непобежденная, возвращаюсь… только захожу в кабинет — и тут такая новость. Это невероятно», — отметила дипломат.
Она выразила слова благодарности президенту Владимиру Путину и пообещала и дальше служить на благо страны.
«Конечно, я благодарна за такую высочайшую оценку. Что я могу сказать? Служу России и Родине моей любимой», — подчеркнула Захарова.
Ранее глава государства наградил орденом Святого апостола Андрея Первозванного министра иностранных дел Сергея Лаврова. Знак отличия дипломату вручили за заслуги перед Отечеством, многолетнюю работу, а также за разработку и реализацию внешнеполитического курса России.