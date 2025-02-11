Врио замгубернатора Курской области Денисов покинул пост

Врио замгубернатора Курской области Роман Денисов с 11 февраля покидает пост по собственному желанию. Об этом написал в Telegram-канале врио главы региона Александр Хинштейн.

Функционал Денисова возложат на другого врио замглавы области — Владимира Базарова, назначенного на эту должность 5 февраля. До этого Базаров занимал должность вице-губернатора соседней Белгородской области по строительству.

На странице Денисова в социальной сети «ВКонтакте» указано, что он был заместителем главы региона с 2022 года. Отставку он пока никак не комментировал.

Ранее свой пост покинула врио министра по государственной охране объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял. Скандал вокруг нее разгорелся после того, как Хинштейн не увидел ее на заседании и узнал, что чиновница отдыхает в Индии. Сама Мусьял утверждала, что информировала начальство о поездке.