Врио вологодского губернатора объяснил, почему перешел на английский язык на совещании

Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов объяснил, почему начал говорить по-английски во время совещания правительства региона. Об этом сообщило РИА «Новости» .

До этого выяснилось, что на встрече врио губернатору доложили о результатах выпускников области на экзаменах. Они оказались выше, чем в среднем по России, кроме двух предметов — английского и информатики.

«Для меня, как для международника по образованию, это досадно, учитывая, что, помимо английского, я владею еще несколькими языками. Пришлось экспромтом показать небольшой пример спонтанной речи», — передала пресс-служба слова Филимонова.

Чиновник назвал полезным знание иностранных языков. Россияне, «как представители государства-лидера» должны расширять границы общения, а для этого важно понимать английский. При этом необходимо учить и русский язык, который «веками остается ключом к сокровищнице научных и духовных знаний».

Ранее репетитор Мария Лежнина пожаловалась на клишированные темы в экзаменах по английскому языку в России. По ее мнению, в учебниках по этому предмету должны быть уроки, которые помогут при заселении в отель или вызове скорой в другой стране. Вместо этого туда внесли темы о хобби, праздниках и книгах.