Востоковед Матузов заявил, что Иран не стремится к созданию ядерного оружия из-за религиозных убеждений

Иран активизировал новые прогрессивные центрифуги для обогащения урана. На этом фоне многие стремятся обвинить страну в создании ядерного оружия. Это делается лишь в рамках антииранской пропагандистской войны, считает президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов. Таким мнением он поделился в беседе с сайтом «Абзац» .

По словам эксперта, для Ирана вопрос с созданием ядерного оружия считается закрытым за счет его идеологии. Все разговоры об этом — не что иное, как пропаганда.

«Отсутствие стремления к его созданию кроется не в политическом, а в религиозном обосновании, которое заключается в запрете на обладание оружием массового поражения», — объяснил Матузов.

Востоковед добавил, что в ведении Ирана находится достаточно военных сил и мощностей, чтобы разрешить региональные споры с использованием конвенционального оружия.