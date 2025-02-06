«Вопрос вопросов». Захарова ответила, учат ли дипломатов человечности

Человечность — это важнейшая составляющая дипломатической работы. Российские дипломаты получают фундаментальное образование, и через него приходит человечность. Такое мнение в беседе с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Учат ли дипломатов человечности? По мнению Захаровой, это «вопрос вопросов», лучший, который можно было придумать.

«Дипломат получает образование не только о политесе, практиках, протоколе. Наш дипломат получает разностороннее образование, куда включается классическая литература, куда включается в том числе знание истории во всех ее проявлениях: и великих совершений, и сложных периодов, и преодолений», — пояснила дипломат.

Человечность приходит через образовательный процесс, считает Захарова. И свою роль в этом играет наставничество, которому уделяется особое внимание. Старшие и опытные передают знания младшим, и не только теоретические.

«И если не научить людей общаться, будь то по телефону, будь то решение проблем, о которых становится известно, вот сейчас, не откладывая на завтра, то мы потеряем просто ту самую человечность, которая есть в каждом, но которую нужно еще развивать, нужно обучать, нужно поддерживать», — пояснила собеседница 360.ru.

Третий блок — это опыт. Он передается не только в документах, но и через рассказы, как выходили из той или иной ситуации. Помимо специальной литературы, есть еще пласт мемуаров и воспоминаний, заметок, монографий, которые пишут вышедшие в отставку опытные послы и дипломаты.

«Это вообще вопрос вопросов. Как научить человечности? Это важнейшая составляющая дипломатической работы», — резюмировала Захарова.