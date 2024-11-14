Губернатор Вологодской области Филимонов: масштабная административная реформа региона завершится в апреле 2025 года

В Вологодской области началась крупнейшая административная реформа исполнительных органов власти. Она продлится до 1 апреля 2025 года. Об этом рассказал губернатор региона Георгий Филимонов, передает сайт «Государственные новости» со ссылкой на областное правительство.

По данным вологодского главы, реорганизацию прошли 12 ведомств, еще четыре теперь находятся в статусе главных управлений. Это связано с переименованием правительства региона в администрацию губернатора Вологодской области, отметил Филимонов.

Он уверен, что реформа улучшит качество работы властей и поможет сделать управление еще более оперативным.