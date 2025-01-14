Володин уличил некоторые министерства в недобросовестной работе

Некоторые министерства в России недобросовестно относятся к своей работе. Об этом на пленарном заседании Госдумы заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, Госдуме удалось выстроить конструктивные отношения с исполнительной властью. По многим вопросам стороны продуктивно работают совместно на конечный позитивный результат.

«Но хочется сказать о малоприятном. Ряд министерств подходит к исполнению своих обязанностей, прямо сказать, недобросовестно, недорабатывает. В зоне их полномочий и ответственности есть проблемы», — сказал Володин.

Председатель Госдумы отметил, что речь идет о нехватке сотрудников в сферах образования и здравоохранения, а также обеспечении инвалидов средствами реабилитации.

«В течение сессии, надеюсь, нам удастся вывести на обсуждение эти вопросы, чтобы ситуация изменилась к лучшему», — добавил он.