Володин обвинил Клишаса в свободной трактовке норм Конституции России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании Совета законодателей заявил, что глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас по-своему трактует нормы Конституции России. Фрагмент видео разместили в Telegram-канале «Эксперт по Госдуме» .

«Он иногда по-своему трактует нормы Конституции, но, когда изберется депутатом Государственной Думы Российской Федерации, у него будет правильная трактовка норм Конституции. И все встанет на свои места», — отметил Володин.

За сенатора вступилась глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, она призвала «не трогать Клишаса». Сам глава комитета прокомментировал слова Володина словами «Появился шанс сделать настоящую карьеру».

Ранее Клишас пригрозил судимостью депутату, заявившему о готовности «всех собачников облить бензином и сжечь». Он отметил, что с такими заявлениями можно лишиться депутатского мандата.