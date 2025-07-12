По его мнению, Трамп проявляет неуверенность и непоследовательность в принятии ключевых решений, что отражается в его резких изменениях позиции, написал «Ридус».

Сначала президент США объявил о прекращении поставок вооружения на Украину, что породило массу спекуляций и догадок о направлении американской политики. Однако уже на следующий день Трамп изменил свою позицию, сделав противоположное заявление. Такой поворот событий вызывает замешательство и недоверие как среди союзников, так и противников США.

Литовкин предположил, что такие противоречивые действия объясняются внутренней борьбой внутри американской администрации и давлением со стороны мирового сообщества. Президент, пытаясь позиционировать себя как миротворца, сталкивается с множеством вызовов, не имея конкретного плана выхода из конфликта. Литовкин считает, что для стабилизации ситуации необходим комплексный подход, основанный на учете интересов всех сторон.