Власти Крыма утвердили строительство водохранилищ в Алуште и Ялте

Председатель комитета Госсовета Республики Крым по экологии и природным ресурсам Светлана Шабельникова в эфире телеканала «Крым 24» рассказала о планах возведения новых водоемов в Алуште и Ялте.

По ее словам, строительство поможет решить проблему водоснабжения полуострова после прекращения поставок через Северо-Крымский канал.

«Уже решен этот вопрос. Солнечногорское водохранилище в Алуште, в районе Ялты — Мартовское водохранилище. Эти водохранилища естественного типа, расположены на пути рек», — подчеркнула Шабельникова.

Новые водохранилища будут использовать природные условия, собирая дождевые потоки с гор, обеспечивая стабильность водных ресурсов летом. Средства выделены из федерального бюджета.