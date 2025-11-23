Власти Хабаровского края поручили перенаправлять древесину с внешнего на внутренний рынок

Президиум правительства Хабаровского края под председательством губернатора Дмитрия Демешина обсудил итоги работы лесопромышленного комплекса и развитие теплично-питомнического хозяйства региона за девять месяцев 2025 года. Главным докладчиком выступил министр лесного хозяйства края Андрей Самойлов, написал сайт vostokmedia.com .

Самойлов подчеркнул, что мощности лесоперерабатывающей отрасли края позволяют ежегодно перерабатывать до 8,6 миллиона кубометров древесины, из которых 95% направляется на экспорт. Он также отметил необходимость смещения акцента на внутренний рынок, особенно в сфере деревянного домостроения, в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ).

Губернатор обратил внимание на низкую активность муниципальных образований в участии в программе КРСТ и поручил выяснить причины и привлечь к ответственности глав муниципалитетов, проявивших бездействие. Он также поручил разработать предложения по земельным участкам, пригодным для деревянного домостроения, в городах Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.