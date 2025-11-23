Власти Хабаровского края поручили перенаправлять древесину с внешнего на внутренний рынок
Президиум правительства Хабаровского края под председательством губернатора Дмитрия Демешина обсудил итоги работы лесопромышленного комплекса и развитие теплично-питомнического хозяйства региона за девять месяцев 2025 года. Главным докладчиком выступил министр лесного хозяйства края Андрей Самойлов, написал сайт vostokmedia.com.
Самойлов подчеркнул, что мощности лесоперерабатывающей отрасли края позволяют ежегодно перерабатывать до 8,6 миллиона кубометров древесины, из которых 95% направляется на экспорт. Он также отметил необходимость смещения акцента на внутренний рынок, особенно в сфере деревянного домостроения, в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ).
Губернатор обратил внимание на низкую активность муниципальных образований в участии в программе КРСТ и поручил выяснить причины и привлечь к ответственности глав муниципалитетов, проявивших бездействие. Он также поручил разработать предложения по земельным участкам, пригодным для деревянного домостроения, в городах Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.