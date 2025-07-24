Владимир Путин расширил применение принудительных работ как уголовного наказания

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет практику использования принудительных работ как меры наказания за совершение преступлений. Соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов, сообщил « ФедералПресс ».

Теперь судьи вправе назначать принудительные работы непосредственно, без обязательной замены тюремного заключения. Данный вид наказания распространяется на осужденных за правонарушения небольшой и средней тяжести, а также за тяжкие преступления при условии первичного осуждения.

Срок принудительных работ не может превышать пятилетний предел. Осужденные будут размещены в исправительных центрах, при этом от 5% до 20% полученного заработка будет отчисляться государству, добавило ИА НСН.