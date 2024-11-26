Life: Владимир Путин посетит Минск для участия в заседании Высшего Госсовета Союзного государства

Президент России Владимир Путин 6 декабря приедет в Минск для участия в заседании Высшего Госсовета Союзного государства. Об этом сообщает сайт Life.ru со ссылкой на информированный источник в министерстве иностранных дел Белоруссии.

По опубликованным данным, визит российского президента в Минск будет завершающей зарубежной поездкой в 2024 году. Однако Владимир Путин еще встретится с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

Встреча глав двух стран запланирована в Санкт-Петербурге на неформальном саммите стран СНГ.