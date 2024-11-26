Life: Владимир Путин посетит Минск для участия в заседании Высшего Госсовета Союзного государства

Президент России Владимир Путин 6 декабря приедет в Минск для участия в заседании Высшего Госсовета Союзного государства. Об этом сообщает сайт Life.ru со ссылкой на информированный источник в министерстве иностранных дел Белоруссии.
По опубликованным данным, визит российского президента в Минск будет завершающей зарубежной поездкой в 2024 году. Однако Владимир Путин еще встретится с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.
Встреча глав двух стран запланирована в Санкт-Петербурге на неформальном саммите стран СНГ.
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