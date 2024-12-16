Вице-мэр Москвы Ракова: еще 12 центров женского здоровья появятся в столице в 2025 году

Еще 12 центров женского здоровья откроют на территории Москвы в следующем году. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью сайту «Москва 24» .

Она отметила, что наблюдаться в этих центрах можно будет в течение всей жизни. Учреждения будут специализироваться не только на сопровождении беременности, но и на лечении и предотвращении различных женских болезней. Врачи также уделят особое внимание профилактированию и ранней диагностике рака.

Ракова добавила, что в центрах появится школа молодых родителей, а также кабинеты для семейного обсуждения вопросов планирования беременности.