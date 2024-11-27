Вице-губернатор Петербурга Разумишкин рассказал, что город закупит 288 единиц техники к предстоящей зиме

Санкт-Петербург активно готовится к наступающему зимнему сезону. Для обеспечения бесперебойной работы власти намерены обновить парк предприятий улично-дорожной сети. Для этого планируется закупить 288 единиц техники, рассказал вице-губернатор Северной столицы Евгений Разумишкин в интервью газете «Петербургский дневник» .

Он отметил, что уже сейчас парк пополнился 215 единицами. Остальная техника поступит в город до конца текущего года.

Разумишкин добавил, что покупаются аппараты только отечественного производителя. Это позволит обеспечить простоту эксплуатации и содержания. Сейчас к зиме подготовлена 1671 единица техники, в прошлом году этот показатель составлял 1530.