Вице-губернатор Оренбуржья Петухов назвал импортозамещение региональной задачей

В Оренбургской области активно открываются новые производства для развития различных отраслей импортозамещения. Так, регион локализовал производство террасной доски, заявил вице-губернатор Оренбуржья Игнат Петухов в интервью «ФедералПресс» .

Он также рассказал о формировании строительного кластера в особой экономической зоне. На одном из его предприятий будут производить каменную вату, на другом — стеклянные панели.

«На текущий высокий уровень инфляции и ставки мы повлиять не можем, но повлиять на инфляцию предложением, т. е. производить те товары, которые совсем недавно завозились из-за рубежа — наша региональная задача», — отметил вице-губернатор.

Петухов добавил, что за последние годы в Оренбургской области перезапустили свыше 40 находящихся в банкротстве предприятий. Сейчас в регионе функционируют более 100 инвестиционных проектов, подчеркнул чиновник.