Ветеран СВО Коломацкий назвал спокойной обстановку на выборах в Одинцове

Военнослужащие, участвовавшие в СВО, голосуют на выборах через ДЭГ и на избирательных участках, в том числе с линии боевого соприкосновения. Ветеран спецоперации, кавалер двух орденов Мужества Павел Коломацкий посетил УИК в Одинцовском округе и оценил обстановку.

Военный отправился на фронт добровольцем, служил бойцом-санитаром, затем — в разведке, позже стал командиром роты ДРО «БАРС-31 „Пламя“.

Он назвал атмосферу на избирательном участке в Подмосковье спокойной и рабочей.

«Приятно видеть, что жители приходят голосовать семьями, вместе с детьми, бабушками и дедушками. Это показывает высокий уровень ответственности жителей за будущее нашего округа и всей страны», — подчеркнул Коломацкий.

Руководитель филиала фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в Московской области Ольга Ермакова сообщила, что участники СВО — люди с жизненным опытом, высокой ответственностью и чувством справедливости.

Ранее о важности систем видеоконтроля на выборах заявила Герой России Людмила Болилая.