Бывший министр обороны Сергей Иванов был человеком, который многие десятилетия верно служил России, принимал ответственные государственные решения и отстаивал интересы страны. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«С глубокой скорбью воспринял известие о кончине Сергея Борисовича Иванова», — подчеркнул он.

Губернатор назвал покойного политика примером профессионализма, выдержки и преданности своему делу. По словам Воробьева, все, кто знал Иванова, относились к нему с уважением — как к мудрому, сильному и достойному человеку.

Глава Подмосковья напомнил, что политик отличался стратегическим мышлением и большим опытом, а также умением брать на себя ответственность в самые непростые моменты. Он добавил, что вклад Иванова в укрепление безопасности страны навсегда останется частью истории.