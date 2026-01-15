Вассерман поддержал предложение Володина сделать закрытыми обсуждения острых тем

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил коллегам обсудить острые и потенциально негативные темы исключительно в закрытых заседаниях, стремясь таким образом повысить эффективность законодательного процесса и снизить вероятность распространения негативных заявлений в публичном пространстве. Эта инициатива вызвала реакцию депутата Анатолия Вассермана, который согласился с предложением Володина, написал «Ридус» .

Вассерман отметил, что многие депутаты формулируют свои инициативы и речи с оглядкой на электоральный цикл, желая привлечь внимание общественности к своим персоналиям. Некоторые их выступления воспринимаются обществом негативно, создавая неблагоприятный имидж законодателям и Думе в целом.

Закрытые обсуждения острых тем позволят сократить количество громких заявлений, сделанных с целью привлечения внимания публики, а также повысить качество принимаемых решений, исключив необходимость оправдывать свою позицию для широкой аудитории. Этот подход может способствовать формированию конструктивной среды принятия законов и снизить негативное восприятие Думы гражданами России.