Вассерман оценил перспективы запрета телефонов в школах Нью-Йорка позитивно

В государственных школах штата Нью-Йорк планируют ввести запрет на использование сотовых телефонов. В России уже с прошлого года запрещено использование мобильных телефонов на уроках. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» сообщил Анатолий Вассерман.

По его словам, в России телефоны запрещены только во время занятий, а на переменах школьникам можно ими пользоваться. Это сделано для того, чтобы дети могли связаться с родителями и наоборот, если потребуется.

Вассерман подытожил: «А что касается американцев, то, видимо, сработало правило „чтобы палку выпрямить, надо ее для начала перегнуть в другую сторону“».

Напомним, президент России Владимир Путин в декабре 2023 года подписал закон о запрете использования мобильных телефонов школьниками во время уроков. Закон вступил в силу с сентября 2024 года.