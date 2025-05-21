В Туве избрали нового сенатора

Депутаты Верховного хурала Тувы избрали нового сенатора. Им стал депутат и глава территориального фонда ОМС Шолбан Кужугет, сообщил «Коммерсант».

Решение приняли 21 мая на заседании парламента. Кужугет будет представлять законодательную власть Тувы в Совете Федерации.

До него этот пост занимала Дина Оюн, но в сентябре прошлого года ее не избрали в новый состав Верховного хурала. В марте 2025-го Оюн сложила свои полномочия.

Ранее стало известно, что заместитель председателя правительства Тувы Алик Монгуш написал заявление об уходе с должности. Он объяснил свое решение разочарованием в отношениях с коллегами.