В Туве избрали нового сенатора
Депутаты Верховного хурала Тувы избрали нового сенатора. Им стал депутат и глава территориального фонда ОМС Шолбан Кужугет, сообщил «Коммерсант».
Решение приняли 21 мая на заседании парламента. Кужугет будет представлять законодательную власть Тувы в Совете Федерации.
До него этот пост занимала Дина Оюн, но в сентябре прошлого года ее не избрали в новый состав Верховного хурала. В марте 2025-го Оюн сложила свои полномочия.
Ранее стало известно, что заместитель председателя правительства Тувы Алик Монгуш написал заявление об уходе с должности. Он объяснил свое решение разочарованием в отношениях с коллегами.
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