В России запретят водить животных на пляж

В России решили запретить приводить на пляж животных, кроме собак-поводырей

На российские пляжи запретят приводить животных, кроме собак-поводырей. Такую норму установили в проекте приказа МЧС России, документ опубликовали на федеральном сайте проектов нормативных правовых актов.

«Посетителям пляжей запрещается: приводить с собой на пляж животных, за исключением собак-поводырей», — заявили в документе.

Отдых на пляже может представлять опасность для домашних питомцев, особенно если на улице жарко.

Как отметила доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Университета «Росбиотех» Юлия Меликова в беседе с RT, животные могут перегреться. Особенно высокие температуры опасны для брахицефальных пород собак — мопсов и бульдогов.

Ранее инфекционист Елена Мескина рассказала 360.ru, что купание в стоячей воде может привести к церкариозу. По ее словам, это вызывает сильнейшие аллергические реакции.