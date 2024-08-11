В России введут ограничения на сбор еще одного ценного продукта

Госдума одобрила в первом чтении инициативу об ограничении сбора кедрового ореха. Об этом сообщила адвокат Елена Кудерко в беседе с агентством «Прайм» .

По ее словам, места и количество заготовок теперь должны определять сами регионы. Это связано с тем, что собранный у населения кедровый орех часто скупают заготовители, а потом отправляют его за границу или реализуют внутри России.

«То есть, предприниматели получают ресурс без оплаты в адрес государства и несут только накладные расходы», — объяснила юрист.

Она отметила, что процесс собирания ореха нужно упорядочить. Также за незаконный сбор этого ценного природного ресурса грозит уголовная ответственность.

Ранее российские ученые создали технологии, которые позволят перерабатывать рисовую солому в удобрения, бумагу и аналоги стекла. По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, несмотря на это, России все равно придется пройти долгий путь, прежде чем полностью устранить практику сжигания соломы.