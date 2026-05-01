В России вступили в силу новые правила маркировки кондитерских изделий

С 1 мая 2026 года в России начинается новый этап обязательной маркировки кондитерских изделий в системе «Честный знак». Об этом сообщили РИА «Новости» в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Под требования подпадают торты, пирожные, рулеты, круассаны и хлебобулочные изделия с подсластителями сроком хранения более 30 суток в упаковке. Производители и импортеры обязаны наносить специальные коды и фиксировать продукцию в системе.

В ЦРПТ отмечают, что доля нелегального оборота в сегменте достигает 12%, а маркировка позволит исключить подделки и манипуляции со сроками годности.

Первый этап стартовал 1 марта, а с 1 июля под маркировку попадут шоколад и конфеты. К середине года весь рынок станет цифровым и прозрачным.

