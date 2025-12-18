В России в 2026 году могут обязать регистрировать домашних собак и кошек

В России предложили ввести обязательную регистрацию домашних собак и кошек. Животных будут идентифицировать с помощью ошейников, микрочипов или специальных жетонов, а информацию заносить в единую государственную систему. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на внесенный в ГД законопроект.

Речь идет только о собаках и кошках. Постановка питомца на учет должна быть бесплатной, потребуется паспорт владельца и информация о любимце — происхождение, вакцинация и состояние здоровья.

«Внести питомца в реестр можно будет добровольно в ближайшей ветеринарной клинике, где будет доступ к государственной базе данных», — заявил журналистам первый зампред комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Рассмотреть законопроект планируют в следующем году, чтобы он начал действовать уже с 1 сентября.

Ранее депутаты ГД проголосовали за принятие закона о штрафах за выгул собак без намордника. Сумма составит от полутора до трех тысяч рублей, для должностных лиц — от пяти до 15 тысяч, для организаций — от 15 до 30 тысяч.