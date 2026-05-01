В России с 1 мая ввели обязательную маркировку радиоэлектроники

С 1 мая в России вводят обязательную маркировку радиоэлектроники, включая смартфоны, планшеты и ноутбуки. Об этом сообщили РИА «Новости» в системе «Честный знак».

Теперь производители и импортеры обязаны наносить специальные коды на продукцию и фиксировать ее в системе. Потребители смогут проверить легальность товаров через мобильное приложение.

Ожидают, что нововведение снизит долю нелегального рынка и выведет недобросовестных участников «в белую». В системе уже зарегистрировались около 19 тысяч компаний отрасли.

Маркировка также охватит светотехнику, розетки, печатные платы и другие виды электроники, а также сладостей и кондитерских изделий. По оценкам экспертов, она позволит сократить теневой оборот и принесет легальному бизнесу дополнительные доходы в ближайшие годы.