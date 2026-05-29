В России примут меры для предотвращения выхода диких животных на дорогу

Минприроды России в 2026 году проведет анализ путей миграции диких животных. Цель исследования — определить участки автомобильных дорог, где необходимо принять меры для обеспечения безопасности дорожного движения из-за возможного выхода животных на проезжую часть. Ситуацию прокомментировал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с «Авторадио» .

Специалист отметил, что выход диких животных на дорогу — это серьезная проблема, которая приводит к тяжелым ДТП.

«Выход диких животных — это огромная проблема. Это ДТП, и причем очень тяжкие ДТП каждый год», — подчеркнул он.

Кроме того, Минтранс, Росавтодор, государственная компания «Российские автомобильные дороги» и исполнительные органы субъектов России проведут мероприятия для повышения безопасности на участках дорог, где животные могут выйти на проезжую часть.