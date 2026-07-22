Еще 187 новых котлов поставят в Подмосковье в рамках программы обновления ЖКХ

В рамках государственной программы модернизации теплоснабжения Московской области в 2026 году планируется поставка 187 котлов. На данный момент уже поставлено 99 единиц оборудования, что составляет 55% от общего объема.

При выборе котельного оборудования учитываются его характеристики, надежность и ремонтопригодность, доступность комплектующих и возможность дальнейшего обслуживания. Техническая политика региона определяет требования к оборудованию.

«С учетом масштаба программы модернизации важно не только обеспечить своевременную поставку оборудования на объекты, но и понимать, как оно будет работать через 10–20 лет. Котел — основное оборудование котельной, от его надежности напрямую зависит стабильность теплоснабжения», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Наибольший объем поставок котельного оборудования в 2026 году предусмотрен от следующих производителей: * Дорогобужкотломаша (42 котла); * АРКУС (29 котлов); * Энтророс (28 котлов); * Поликрафт (19 котлов); * Rossen (17 котлов).

Поставщики оборудования определяются в рамках закупочных процедур. Министерство энергетики Московской области взаимодействует с отечественными производителями, знакомит их с потребностями и масштабами программы модернизации и приглашает принимать участие в конкурсных процедурах.