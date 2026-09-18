В Подмосковье определили победительницу программы «Мама-предприниматель»

Анастасия Самойлова с локальным гастрономическим брендом «Зарайская Завалинка» стала победительницей регионального этапа федеральной программы «Мама-предприниматель» в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки.

Самойлова создает авторские травяные купажи с иван-чаем, лесной мятой, душицей, ягодами и другими травами. За первое место она получила грант в размере 150 тысяч рублей на развитие бизнеса и возможность представить Подмосковье на федеральном этапе программы.

Вторые места разделили два проекта. Анастасия Новикова представила студию развивающих занятий «ЛиН Студия» для детей от пяти до 15 лет, а Ульяна Малева — авторский тревелбук «Малевано».

Зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что за время проведения программы ее участницами стали более 200 предпринимательниц региона.

«Московская область готова всесторонне поддерживать предпринимателей, предлагая широкий спектр мер финансовой и нефинансовой поддержки», — отметила Зиновьева.

По ее словам, сейчас в Подмосковье зарегистрировано около полумиллиона субъектов малого и среднего предпринимательства и 1,2 миллиона самозанятых. Примерно 40% из них — женщины.

Финальная защита проектов и награждение участниц прошли в Доме правительства Московской области. Региональный этап организовали областное Министерство инвестиций, промышленности и науки и центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».