В оперативном штабе Кубани рассказали о ситуации с топливом на автозаправках

На крупных автозаправочных станциях Краснодарского края топливо есть, а дефицит в отдельных местах из-за повышенного спроса устраняют в течение нескольких часов. Об этом сообщили в оперативном штабе региона .

Из-за сбоев в мелкооптовых закупках на небольших частных АЗС может пропадать топливо. Автомобилисты устремляются на заправки крупных сетей и тем самым провоцируют повышенный спрос. Однако проблему удается решить, корректируя графики завоза топлива.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о временных ограничениях на продажу бензина за наличные. В ближайшие дни продавать топливо будут только по талонам, не более 20 литров на машину. Оптимизировали использование автомобилей и в республиканских министерствах и ведомствах.