В Нижегородской области по проектам КРТ построят 47 объектов социальной инфраструктуры

В Нижегородской области в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ) создадут современную социальную инфраструктуру. Губернатор Глеб Никитин в ежегодном отчете сообщил о планах строительства 30 детсадов, 12 школ и пяти поликлиник, проинформировало НИА «Нижний Новгород» .

Это часть стратегии по повышению качества жизни и доступности жилья. В прошлом году введено 1,8 миллиона квадратных метров жилья, и основной объем строительства переходит в проекты КРТ.

На сегодняшний день заключено 27 договоров, которые предусматривают возведение трех миллионов квадратных метров жилья с необходимой инфраструктурой. В проработке находятся около 100 площадок с потенциалом более 18 миллионов квадратных метров.