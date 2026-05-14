В МИД России отметили договороспособность США по урегулированию на Украине

Контакты России и США на высшем уровне свидетельствуют о договороспособности Вашингтона по урегулированию ситуации ан Украине. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал замглавы МИД РФ Александр Панкин.

«Наши контакты с американской стороной, контакты наших президентов, которые были по телефону и очные, они оставляют хорошее впечатление, впечатление о договороспособности американской стороны в рамках тех функций, которые она предлагает в урегулировании украинского конфликта», — отметил Панкин.

Президент США Дональд Трамп допустил возможность своего визита в Россию в 2026 году. Целью визита станут переговоры по урегулированию ситуации на Украине. Американский лидер заверил, что российско-украинский конфликт «все ближе к завершению», и он сделает все для этого. Трамп похвастался, что «уже добился урегулирования восьми конфликтов».

В Пекине стартовали переговоры Трампа и Си Цзиньпина. Ожидается, что стороны обсудят военную операцию в Иране, блокировку Ормузского пролива и поставку оружия США Тайваню.