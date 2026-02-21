В Крыму оценили требование Каллас к России
Требования главы дипломатии ЕС Каи Каллас об отказе России добиться международного признанияновых регионов неприемлемы. Об этом глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА «Новости».
«Для нас это неприемлемые условия», — подчеркнул Константинов.
«Страна.ua» и EUobserver сообщили, что Каллас распространила среди стран ЕС документ с предложениями по украинскому урегулированию. В числе пунктов — отказ Москвы от международного признания новых территорий и Крыма.
Подобная позиция, по мнению Константинова, может создать предпосылки для будущих конфликтов. Статус непризнанных территорий делает их уязвимыми и провоцирует споры.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем видеокомментарии в MАХ в резкой манере высказался о Каллас, задавшись вопросом, «кто это такая». Политик напомнил, что с ней не общаются даже европейские коллеги.