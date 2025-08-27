В Кремле рассказали о подготовке Путина к важным мероприятиям в сентябре

Президент Владимир Путин готовится к Восточному экономическому форуму и визиту в Пекин на парад по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. Об этом заявил на ежедневном брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА «Новости» .

«Российско-китайские контакты на высшем уровне, а также международные контакты на полях этого визита всегда чрезвычайно важны, всегда являются для нас приоритетной темой», — подчеркнул он.

Песков назвал предстоящую поездку беспрецедентной.

Восточный экономический форум состоится с 3 по 6 сентября во Владивостоке, в его работе примут участие министры, депутаты и многочисленные иностранные гости.

Ранее Япония обратилась к европейским и азиатским странам, призвав их бойкотировать парад в Пекине.