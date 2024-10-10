В Кремле рассказали, какую одежду предпочитает Путин

Президент России Владимир Путин зачастую делает выбор в пользу отечественных брендов одежды, тем самым поддерживая российских производителей. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент использует российскую продукцию очень активно. Тем более, производства наших дизайнеров значительно увеличились за последние два года. Президент часто поддерживает наших производителей», — сказал он.

Днем ранее Путин в ходе видеосвязи с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным поинтересовался, чьего производства его костюм. Глава региона ответил, что костюм сшили на российском производстве и из отечественной ткани, однако бирка отсутствует.

В ответ Путин отметил необходимость стремиться к тому, чтобы россияне пользовались тем, что производят в стране.