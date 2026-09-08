В Кремле раскрыли детали визита Путина в Нью-Дели

Песков: визит Путина в Нью-Дели начнется через несколько дней

Поездка президента России Владимира Путина в Нью-Дели окажется значимой для обеих стран. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона с удовольствием общается с индийскими СМИ.

«Через пару дней он [Путин] начнет визит в Индию, в Нью-Дели, примет участие в саммите БРИКС», — отметил пресс-секретарь президента.

Глава государства поучаствует в саммите БРИКС, который запланирован на 12–13 сентября. Помощник Путина Юрий Ушаков отмечал, что президент в рамках саммита планирует провести переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее глава индийского МИД прибыл с официальным визитом в Россию. Он провел встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и первым вице-премьером Денисом Мантуровым.