В Калужской области почти выполнили задачи нацпроектов по кадрам и БПЛА

С начала года Калужская область выполнила планы по нацпроектам «Эффективная и конкурентная экономика», «Кадры» и «Беспилотные авиационные системы» более чем на 85%, а по первому из них — на 97%. Об этом заявил губернатор Владислав Шапша в мессенджере MAX .

«„Укреплять позиции и не снижать планку“, — такую задачу ставит глава государства по новым нацпроектам. Работаем над ее выполнением», — подчеркнул он.

По словам губернатора, в регионе завершили капитальный ремонт семи медицинских учреждений, а здравоохранение пополнилось 25 новыми автомобилями и более чем 1180 единицами современного оборудования.

К началу учебного года полностью обновили 15 школ и общежитие Калужского технического колледжа, а восемь детских школ искусств получили новые музыкальные инструменты и техническое оснащение.

Значительное внимание уделено и благоустройству — за год преобразились 54 общественные территории. Модернизируют 18 объектов водоснабжения и водоотведения.