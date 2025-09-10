В кадровой системе МВД произошли серьезные изменения

Президент Владимир Путин подписал указ о кадровых изменениях в системе МВД. Полный перечень новых назначений опубликовали на сайте ведомства.

Основные назначения коснулись Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан.

У возглавляющего ее генерал-полковника полиции Андрея Кикотя появились двое заместителей: генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова, ранее возглавлявшая Главное управление по вопросам миграции, и генерал-майор полиции Кирилл Адзинов.

Кроме того, несколько офицеров возглавили департаменты в службе, а еще некоторые получили посты в региональных управлениях МВД.

Также свои посты потеряли начальник сахалинского управления МВД Арсен Исагулов и глава МВД Ингушетии Михаил Коробкин.

