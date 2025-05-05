В Госдуме усомнилась в прогнозах Минэкономразвития о росте зарплат

Сегодня стало известно о предположении экспертов Минэкономразвития: по их расчетам, к 2028 году среднемесячные начисления зарплат (до вычета НДФЛ) с учетом премий и надбавок вырастут на 51,15%. Однако заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин выразил сомнение в достоверности этой информации в беседе с радио «Говорит Москва» .

«Все сложнее найти людей, которые способны думать или пользоваться простейшими техническими устройствами», — пояснил он.

По мнению депутата, прогноз «производит впечатление неких пропагандистских обещаний». Он также отметил, что рост зарплаты может быть существенно отставать от роста инфляции.

Согласно данным аналитиков, в 2025 году зарплаты превысят 102 тысячи рублей, увеличившись почти на 17% за год. В дальнейшем темп роста замедлится: в 2026 году показатель вырастет на 11,4% — до 114 тысяч рублей, в 2027-м на 8,3% до 124 тысяч рублей. К 2028 году ожидается достижение отметки в 132 940 рублей.