В Госдуме прокомментировали недавнее заявление главы Госдепа США Марко Рубио по поводу украинских границ. Парламентарий Михаил Шеремет счел, что американский политик озвучил трезвую и реалистичную позицию, сообщило РИА «Новости» .

Депутат Государственной думы от Крыма Шеремет объяснил, что слова Рубио о невозможности возвращения Украины к границам 1991 года можно расценивать как здравую оценку ситуации. По мнению парламентария, в США осознают реальность, несмотря на публичные заявления Киева.

Шеремет подчеркнул, что украинская государственность была разрушена под влиянием западных союзников, а сама Украина осталась лишь территорией без реального суверенитета.

«<…> от Украины осталась лишь территория. И что бы ни заявлял Зеленский, ни о каком возврате Украины к границам 1991 года быть не может. Все это блеф», — резюмировал парламентарий.

Также депутат констатировал тот факт, что Россия не собирается обсуждать вопрос своих территорий и будет защищать жителей регионов, которые сделали выбор в пользу интеграции с ней.

Рубио еще в конце апреля называл неделю с 28 апреля по 4 мая «критически важной» для достижения мирного соглашения. Он также отмечал, что Украина в любом случае не вернется к границам 2014 года. Высказывался о российском полуострове и Дональд Трамп.