В Госдуме рассказали о самочувствии Терешковой

ТАСС: Терешкова чувствует себя хорошо и продолжает работу

Депутат, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова чувствует себя хорошо и продолжает работать. Слухи о ее плохом самочувствии опроверг осведомленный источник ТАСС в Госдуме.

«С Терешковой все хорошо. Медицинская помощь не требовалась. У нее свое мероприятие», — рассказали агентству.

Соответствующее заявление сделал и глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он сообщил агентству РИА «Новости», что она продолжает принимать участие в заседании и абсолютно здорова.

Ранее корреспондент Кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале сообщил, что состояние 88-летней Терешковой ухудшилось во время пленарного заседания Госдумы. По словам журналиста, ее вывели из зала, чтобы оказать медицинскую помощь.