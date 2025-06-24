В Госдуме рассказали о самочувствии Терешковой

Депутат, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова чувствует себя хорошо и продолжает работать. Слухи о ее плохом самочувствии опроверг осведомленный источник ТАСС в Госдуме.
«С Терешковой все хорошо. Медицинская помощь не требовалась. У нее свое мероприятие», — рассказали агентству.
Соответствующее заявление сделал и глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он сообщил агентству РИА «Новости», что она продолжает принимать участие в заседании и абсолютно здорова.
Ранее корреспондент Кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале сообщил, что состояние 88-летней Терешковой ухудшилось во время пленарного заседания Госдумы. По словам журналиста, ее вывели из зала, чтобы оказать медицинскую помощь.
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