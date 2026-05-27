В Госдуме предложили запустить льготную ипотеку для ученых

Льготную ипотеку со ставкой не выше 6% предложили ввести для научных сотрудников. Автор инициативы — зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Льготная ипотека должна распространяться на специалистов с ученой степенью кандидата или доктора наук, а также на ученых, работающих в стратегически значимых направлениях. Аксененко уверен, что такая мера повысит привлекательность карьеры исследователя и поможет закрепить кадры в университетах, институтах и лабораториях, а также даст стимул молодым людям не уходить из науки.

«Адресная программа для научных сотрудников — это правильный вклад в поддержку развития нашей науки. Безусловно, без научных изысканий и развития мы не сможем двигаться вперед. В нашей стране более 60 тысяч специалистов, которые работают в этой сфере, убежден, что решение жилищного вопроса поможет им остаться в профессии и решить насущные проблемы», — отметил депутат.

Аксененко подчеркнул, что такая ипотека нужна и комитет будет ее лоббировать.