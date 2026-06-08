В Госдуме предложили ввести бабушкин и дедушкин капитал для помощи внукам

В России могла бы появиться новая мера поддержки семей — «бабушкин» или «дедушкин» капитал. С такой инициативой выступила первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, сообщил ТАСС .

Так она прокомментировала предложение председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко о введении отцовского капитала при рождении третьего и последующих детей в одном браке.

«Отцовский капитал — это хорошо, но еще лучше капитал „третьего поколения“ — бабушкин или дедушкин», — сказала Буцкая.

Депутат обратила внимание, что многие россияне становятся родителями в более позднем возрасте, а бабушки и дедушки продолжают работать значительно дольше. В результате у них остается меньше времени на участие в воспитании детей.

Основным направлением использования маткапитала в 2025 году стала оплата образования детей. Вторую строчку заняло улучшение жилищных условий.