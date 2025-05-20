В Госдуме предложили сделать бесплатным проезд в такси для беременных

Председатель комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова предложила обеспечить беременным женщинам бесплатный проезд в такси. Соответствующее письмо уже отправили председателю правительства Михаилу Мишустину. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

Лантратова отметила, что президент России Владимир Путин еще в декабре прошлого года поручил предоставить предложения по повышению качества перевозок в такси для семей с детьми. По мнению Лантратовой, важно также поддерживать родителей на всех этапах жизни, в том числе во время беременности.

«В этой связи актуальной мерой поддержки могло бы стать предоставление льготного или бесплатного проезда (тарифа) на такси для беременных женщин России», — сказала парламентарий.

По ее словам, будущие мамы часто нуждаются в регулярных поездках в больницы, которые могут находиться далеко от дома. Также они тратят много денег на медицинское сопровождение беременности и испытывают дискомфорт во время поездок на общественном транспорте.