В Госдуме предложили сделать бесплатным проезд в такси для беременных
Председатель комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова предложила обеспечить беременным женщинам бесплатный проезд в такси. Соответствующее письмо уже отправили председателю правительства Михаилу Мишустину. Документ оказался в распоряжении 360.ru.
Лантратова отметила, что президент России Владимир Путин еще в декабре прошлого года поручил предоставить предложения по повышению качества перевозок в такси для семей с детьми. По мнению Лантратовой, важно также поддерживать родителей на всех этапах жизни, в том числе во время беременности.
«В этой связи актуальной мерой поддержки могло бы стать предоставление льготного или бесплатного проезда (тарифа) на такси для беременных женщин России», — сказала парламентарий.
По ее словам, будущие мамы часто нуждаются в регулярных поездках в больницы, которые могут находиться далеко от дома. Также они тратят много денег на медицинское сопровождение беременности и испытывают дискомфорт во время поездок на общественном транспорте.
Лантратова обратила внимание, что инициативу реализовали в Рязани. Речь идет о мере поддержки для будущих мам-студенток. Им разрешили бесплатно пользоваться социальным такси для посещения больниц, поликлиник, МФЦ и других важных учреждений.
«Учитывая объективную потребность беременных женщин в комфортном и безопасном транспорте, а также учитывая позитивный опыт запуска инициативы в Рязанской области, считаю необходимым предоставить право на льготное передвижение на такси всем беременным женщинам России», — объяснила парламентарий.
По ее мнению, если идею одобрят, регионы смогут самостоятельно определять формат льготных перевозок, учитывая местные особенности. Инициатива поможет уменьшить финансовую нагрузку на семьи, создаст благоприятные условия для материнства и мотивирует женщин своевременно вставать на учет в женских консультациях.