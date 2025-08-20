В Госдуме предложили контролировать финансы на детских картах

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку и председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков предложил ввести ограничения для детских банковских карт. В интервью радио Sputnik Аксаков сообщил, что родители должны быть в курсе денежных операций своих детей.

Если ребенок захочет перевести деньги или совершить другую банковскую операцию, то сначала должен прийти запрос родителям, и уже они должны одобрить операцию или нет.

«Если ребенок хочет перевести деньги или какую-то другую банковскую операцию совершить, то родитель должен об этом знать. Сначала должен прийти запрос родителям, и уже они должны одобрить операцию или нет», — пояснил Анатолий Аксаков.

По его словам, данная услуга доступна сейчас для людей любого возраста. Однако родители обязаны знать, что покупает их ребенок, и подтвердить проведение финансовых операций.

«Есть у нас те, кто зарабатывает в 16 лет или стипендию получает в техникумах, средних учебных заведениях, они должны пользоваться банковскими картами без всяких ограничений. А вот для тех, кто не зарабатывает деньги, а получает их от родителей, должны ввести ограничения», — заключил Аксаков.