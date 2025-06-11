В ГД предложили новую форму поддержки ветеранов боевых действий

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил обеспечивать налоговыми льготами не менее 20% сотрудников со статусом ветерана боевых действий. Инициативу уже внесли на рассмотрение в ГД. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

«Депутаты нашей фракции подготовили законопроект для предоставления экономических преференций компаниям, которые уделяют особое внимание трудоустройству ветеранов боевых действий», — заявил лидер СРЗП.

Инициатива закрепляет за регионами право установить пониженную ставку налога на прибыль организаций, который зачисляется в региональные бюджеты. С 1 января 2025 года налог составляет 25%, 8% из которых идут в федеральный бюджет, 17% — в бюджеты регионов.

«В случае принятия законопроекта региональная часть должна будет составить не более 13,5%», — объяснил депутат.

Такая мера позволит компаниям направлять дополнительные ресурсы на поддержку работников-ветеранов, включая организацию комплексной медицинской помощи, оказание психологической поддержки и возможность освоения новых профессий через программы переподготовки.

Ранее депутаты ГД предложили разрешить добровольцам СВО лечиться в профильных военно-медицинских организациях после завершения контракта. Он напомнил, что сейчас такие военные могут пользоваться медицинской структурой Минобороны только во время службы.