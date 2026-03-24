В ГД предложили направлять деньги иноагентов на ремонт домов культуры в селах

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил обязать иноагентов направлять часть доходов на восстановление домов культуры в небольших российских городах и селах. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Такие обязанности предложили выполнять отдельным правообладателям, в числе которых также иноагенты.

«ЛДПР предлагает рассмотреть целесообразность установления обязанности отдельных правообладателей перечислять обязательные взносы в размере не менее 10% от полученных доходов в пользу проектов, направленных на ремонт и реновацию домов культуры в сельской местности и малых городах», — заявили в документе.

Делать отчисления предложили со счетов типа «О» и специальных счетов иноагентов для обеспечения прозрачности и целевого использования средств.

Глава партии отметил, что это позволит направлять деньги на развитие культурной инфраструктуры, поддерживать культурные инициативы и сделает учреждения более доступными для жителей малых городов и сел.