В Екатеринбурге стартовал форум «Урал — национальная география»

В Екатеринбурге открылся межнациональный форум «Урал — национальная география», который принимает общественный центр Уральского федерального университета. Об этом ЕАН сообщили в пресс-службе регионального центра патриотического воспитания.

Мероприятие собрало более 300 участников в очном формате, еще свыше пяти тыс. человек смотрят трансляцию пленарного заседания. Центральным событием форума стало пленарное заседание «Национальная политика Российской Федерации: современные вызовы и перспективы».

Программа форума включает лекции по адаптации и интеграции, такие как «Миграционное законодательство: права и обязанности», «Культурная адаптация как часть патриотического воспитания» и другие. Участники обмениваются опытом и обсуждают практические вопросы работы с молодежью в поликультурной среде. Форум организован региональным центром патриотического воспитания Свердловской области имени Игоря Родобольского при поддержке департамента молодежной политики Свердловской области, а также партнеров — Российского общества «Знание» и Ассамблеи народов России. Мероприятие продлится до 6 ноября.