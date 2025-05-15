В «Единой России» спрогнозировали сложности на выборах в шести регионах

Партию «Единая Россия» ожидают сложности в шести регионах страны на предстоящих выборах. Таким мнением поделился секретарь генерального совета фракции Владимир Якушев, его процитировало РИА «Новости» .

«Сложные кампании в партии ожидают в Томске, Забайкальском крае, Коми, Хакасии и Костромской и Иркутской областях», — заявил он.

В единый день голосования, 14 сентября, жители Коми и Костромской и Иркутской областей будут выбирать губернатора регионов, в Томске пройдут выбора на должность депутатов местного совета. Избиратели Забайкальского края поучаствуют в довыборах в законодательное собрание Северного округа, выборах депутатов муниципальных округов, представительных органов поселений и глав сельских и городских поселений.

Кроме того, в Коми и Костромской области выберут депутатов в законодательные собрания и советы административных центров (Сыктывкар и Кострома), а в Хакасии — депутатов на 120 муниципальных избирательных кампаниях.

На данный момент известно, что в единый день голосования состоится около шести с половиной тысяч выборов всех уровней на территории 81 региона России.